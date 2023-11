Véritable bible de la marqueterie, ce livre présente tout le savoir nécessaire à la pratique de cet art. Ecrit par Pierre Ramond, ancien professeur à la prestigieuse école Boulle, il commence par retracer l'histoire de la marqueterie en s'appuyant sur des oeuvres caractéristiques de chaque époque. Il passe ensuite en revue toutes les méthodes d'exécution : marqueterie à bloc, technique Boulle ou encore "élément par élément" , mais aussi frisage et incrustation. Sont également abordés l'ombrage, le découpage conique, le collage et la restauration des oeuvres anciennes. Très richement illustré, cet ouvrage de référence contient un grand nombre de photographies de meubles marquetés et de plans pour fabriquer ses propres instruments.