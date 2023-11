Les biotechnologies végétales. Entre controverses scientifiques et controverses sociétales 1973-2023

L'ère du génie génétique s'est ouverte dans les années 1970, et les scientifiques ont eux-mêmes exprimé les premières questions en matière de risques pour la santé humaine et l'environnement. La conférence d'Asilomar a marqué tout à la fois leur volonté d'information de l'opinion et d'autorégulation dans la conduite de leurs expériences. Mais une décennie plus tard, ils ont été surpris face aux réactions d'inquiétude, voire d'hostilité, à l'égard de ces biotechnologies appliquées à l'agriculture. Cet ouvrage présente une narration de l'émergence et du déroulement des controverses générées par le développement des biotechnologies végétales. Il tente de dégager les similitudes et les différences, entre les pays, quant aux perceptions et aux préoccupations des citoyens et des consommateurs. Enfin, la question est posée de l'objet réel des controverses qui porterait sur une perception différente des rapports de l'homme avec la nature et non sur les risques induits par la technologie.