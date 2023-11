Ce qui ouvre l'horizon. Ferveur. Berceuses d'été.

Dans Ce qui ouvre l'horizon, Ma Saïsara approche avec une perspective élargie le thème de l'amour en lui donnant des tonalités sensibles, vibrantes et ouvertes sur le monde. Telle Shéhérazade, la poète commence ce second volume à partir de la nuit, une nuit blessée et arrêtée, et décide de s'engager sur une voie inconnue d'elle-même pour permettre au jour de renaître. Seront conviés en chemin souffles, mélodies créoles, esprits, saveurs, paysages merveilleux. A l'arrivée, alors que tout est profondément transformé, une pleine douceur peut enfin s'éprouver et le plus beau chant d'amour se déployer. En son coeur, Ma Saïsara nous offre quatorze Berceuses qui parcourent la rondeur du monde d'ouest en est et accouchent d'une promesse de vie inattendue. Puis après avoir remercié ses aînées, la poète fait entendre ce qu'elle-même a su saisir au présent sur le fil de l'horizon. Car à la fin, oui, rien, ni personne ne peut ôter le pouvoir de création, le geste maternel, la caresse d'amour.