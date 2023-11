Four Knights of the Apocalypse Tome 11

Le combat à Liones contre deux des Ten Commandments et le roi Arthur en personne a pris fin. C'était la première bataille des Four Knights of the Apocalypse enfin réunis, qui ont chacun prouvé leur vraie valeur. Ils ont pris conscience de leur destin : ils sont les Cavaliers de la prophétie, voués à détruire Camelot, le royaume éternel d'Arthur. Meliodas leur confie une nouvelle mission : les quatre compagnons partent en voyage à la recherche d'un accès qui mènerait à Camelot ! Percival se met donc en route vers l'aventure avec ses amis Donnie, Nasciens et An qui viennent d'être adoubés Chevaliers sacrés !