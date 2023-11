The World of Summoning Tome 2

Tokoyo et ses camarades continuent de suivre les cours quelque peu mouvementés de la classe des forces spéciales de l'Académie d'invocation. Mais le Prieuré de la non-réalité, une société secrète devenue l'ennemie jurée des invocateurs, semble s'intéresser à Tokoyo et va tenter d'entrer en contact avec le jeune homme. Face à une secte prônant la destruction et le changement, et d'étranges adversaires aux intentions mystérieuses, Tokoyo pourra-t-il garder la vie sauve ? !