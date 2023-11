Petit Futé République dominicaine. Edition 2024

Les côtes dominicaines déploient plus de 1 500 km de côtes idylliques, qui selon les régions, revêtent des personnalités très différentes. Sauvages et secrètes, cachées au fond d'anses profondes à l'abri des courants marins, piscines naturelles protégées par des barrières de corail, longues plages balayées par des vents réguliers et puissants, sable blanc perlé et poudreux ou galets, frangées de cocotiers ou d'amandiers, adossées à des vertes collines dodues, intimes et nonchalantes ou branchées et vibrantes d'activité et sillonnées par les sportifs de tout poil ; ces plages qui invitent au farniente ou à la voile (windsurf ou kitesurf) sont sans conteste parmi les plus belles du monde.