Arranger, disposer, combiner. Théories de l'ordre dans les sciences, les arts d ornement et la philosophie (1770-1910)

Cet ouvrage met en évidence les pratiques savantes et les discours théoriques qui, des années 1770 aux années 1910, s'intéressent aux questions d'ordre comme disposition entre des objets dans les sciences mathématiques, la cristallographie, la chimie et la botanique, avec des prolongements en philosophie ainsi que dans les arts d'ornement. A travers neuf études de cas, il s'agit de tirer profit d'une logique par airs de famille pour cerner les usages savants qui ont pu être faits de l'ordre envisagé sous l'angle des combinaisons, des arrangements et des symétries. Ces études revêtent également une dimension socio-épistémique par la mise en valeur des cadres institutionnels qui, à l'image de l'Ecole polytechnique et du Museum d'histoire naturelle, ont favorisé des croisements entre la géométrie, la cristallographie, la chimie, la botanique et les arts d'ornement.