Bibliophile Princess Tome 5

Elianna, jeune marquise adorant les livres, est surnommée la "Princesse Bibliophile" . Son fiancé, le prince Christopher, s'absente pour une mission diplomatique, la laissant représenter la famille royale à la grande chasse d'automne. Or, entre l'hostilité du comte Hayden, mécontent des propositions politiques de jeune fille, et les commérages répandus dans son dos par d'autres nobles envieuses, l'absence de son bien-aimé est bien difficile à endurer pour Elianna. De son côté, Christopher comprend qu'un mystérieux groupe cherche à s'en prendre à Elianna, et envoie ses propres gardes protéger la jeune fille avant de se hâter lui-même à son secours. Mais pourra-t-il arriver à temps ? Loin de tes yeux mais toujours plus près de ton coeur, voilà ce que semble nous dire ce cinquième tome des aventures d'Elianna et de son prince.