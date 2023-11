Les Trois Mousquetaires Tome 2 : Milady

" Ils ne veulent pas de ma paix... Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. " A la suite d'un attentat sanglant, le roi Louis XIII donne raison à son frère, l'impétueux Gaston de France, et ordonne à son armée de se rendre à La Rochelle, cité largement protestante et supposée menaçante pour le Royaume de France. Le renfort de la marine anglaise va donner lieu à un long siège... Les Mousquetaires ne tarderont pas à s'y retrouver, séparés comme souvent au gré des événements. Car Constance Bonacieux a été enlevée, et D'Artagnan mettra tout en oeuvre pour retrouver sa bien-aimée... au risque de devoir faire alliance avec son ennemie, la redoutable Milady de Winter.