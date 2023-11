Eros et les Muses. Mythes de la production artistique à la Renaissance

L'amour est une force élémentaire à laquelle nul n'échappe. Ce pouvoir d'Eros concerne tout particulièrement les arts et les artistes. En effet, à la Renaissance et à l'époque baroque, le terme "amour" ne désigne pas seulement l'enthousiasme pour l'art et la collection d'oeuvres. L'amour et la sexualité fournissent des théories et des métaphores permettant de saisir le processus mystérieux de l'inspiration et de la production artistiques. Ce livre présente sept études de cas sur des thèmes et des protagonistes principaux : de Raphaël et son image d'une muse érotique à la collection érotique de l'empereur Rodolphe II à Prague, en passant par les idées de Van Dyck sur les artistes vieillissants - Titien et Sofonisba Anguissola. Même l'histoire précoce de la pornographie au début du XVIe siècle prend une nouvelle importance dans ce contexte.