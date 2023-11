Les pénuries dans l'enseignement. Marchés du travail, attractivité et expériences

Alors que de nombreux pays connaissent des pénuries de personnel enseignant, cet ouvrage collectif propose une analyse scientifique rigoureuse de cette thématique. Il le fait en assumant un point de vue précis. Certes, les pénuries de personnel enseignant s'expliquent par l'évolution du métier, la multiplication des attentes envers l'école et les nouveaux modes de gouvernance. Mais il faut éviter de se contenter d'explications génériques. En s'appuyant sur des recherches menées en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, en Angleterre et au Brésil, cet ouvrage propose une double entrée. D'une part, des analyses approfondies des marchés du travail enseignant révèlent une diversité de réalités professionnelles permettant de comprendre des situations singulières de pénuries ; d'autre part, l'analyse des expériences professionnelles d'enseignantes et d'enseignants, novices ou avec de l'expérience, permet de saisir la manière dont le métier est perçu et soumis à de nouveaux défis pouvant conduire à des réorientations professionnelles.