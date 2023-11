Demain dans mon reflet

En 2270, le dérèglement climatique a complètement saccagé la Terre. Dans ce monde dévasté, les humains s'entassent dans les derniers espaces restés non hostiles à la vie. Néanmoins, une nouvelle énergie verte à l'étude redonne espoir à toute la population. De son côté, Eva s'en moque. La jeune scientifique se réfugie dans son travail depuis la disparition de sa soeur, dix-sept années plus tôt. Elle est trop occupée à se persuader que les circonstances troublantes de cet évènement découlent de son imagination. Pourtant, un curieux phénomène va ébranler toutes ses certitudes et la pousser vers une enquête vertigineuse. Léa Bruneau, ingénieure chimiste, confère à son récit une réalité saisissante. Entre anticipation, science-fiction et suspense, son premier roman entraîne le lecteur dans un univers ahurissant, atypique et étonnant jusqu'à la dernière page.