JO d'été. Tous les médaillés français de 1896 à nos jours

1266. C'est le nombre d'hommes et de femmes qui ont offert à la France une ou plusieurs médailles aux Jeux Olympiques d'été. Des jeux d'Athènes de 1896 à ceux de Tokyo en 2020, découvrez des anecdotes sur des sportifs de légende, sans oublier les plus anonymes. Retrouvez également tous les résultats de cette compétition aux disciplines variées : athlétisme, basketball, natation, tir à l'arc... Voici l'histoire de plus d'un siècle d'épreuves, retracée par Stéphane Gachet, responsable dans l'événementiel sportif territorial. Un livre collector rendant hommage à celles et ceux qui ont fait monter la France sur le podium olympique, de Jean Bouin à Laure Manaudou, de Teddy Riner à Micheline Ostermeyer. Préfaces de Valérie Barlois-Leroux et Guy Drut, avant-propos de David Lappartient, président du Comité National Olympique et Sportif Français.