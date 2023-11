Crescent City Tome 2 : Maison du ciel et du souffle

Après avoir sauvé Crescent City, Bryce et Hunt tentent de reprendre une vie normale. Le temps de se remettre des événements du printemps et de voir ce que l'avenir leur réserve, ils ont choisi de s'en tenir à une relation platonique... Pourront-ils résister à la tentation ? Malheureusement, la paix est de courte durée, et ils sont entraînés malgré eux dans un mouvement rebelle qui s'oppose aux terribles Asteri. Ces derniers les ont laissés tranquilles jusqu'ici, mais ils scrutent chacun de leurs mouvements et n'attendent qu'un faux pas de leur part pour les éliminer...