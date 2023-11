L'Ecole des lettres N° 2 Décembre 2023 : 1984 - 2024, que devient Big Brother ?

1984-2024 : que devient Big Brother ? Le roman d'Orwell, publié en 1949, son "télécran" pour surveiller les citoyens et sa novlangue trouvent de fortes résonances avec notre actualité. Le dossier de ce numéro replonge dans la réflexion de l'écrivain et journaliste, en y associant celle de deux autres visionnaires : Philip K. Dick et Alain Damasio. Comment vivre avec ChatGPT ? s'interroge le chercheur Alexandre Gefen, bien décidé à apprivoiser cette intelligence artificielle. Dans ce numéro également : une rencontre avec l'écrivaine Marie Desplechin, sur le thème de l'égalité devant la lecture, un travail avec des jeunes de Clichy-Montfermeil sur les quarante ans de la Marche pour l'égalité, et une première séquence pédagogique consacrée à l'étude d'un manga : Naruto.