Cyberpunk 2077. Ta voix

Todd, un simple employé des transports de Night City, assiste à une altercation entre une jeune femme et le gang des Maelstrom. Alors qu'elle essaye de s'enfuir, elle lui confie une puce remplie de données. Pour pouvoir la décoder et retrouver la piste de la femme mystérieuse, Todd va embarquer dans un voyage au coeur de Night City qui va le mettre en contact avec des cyberpunks fous, le célèbre Johnny Silverhand et la fin de ses illusions. Après le succès des deux premiers volumes, on retrouve ici un troisième comics et un troisième récit complet dans l'univers du jeu vidéo Cyberpunk 2077. A sa tête, deux des scénaristes qui ont travaillé sur l'histoire du jeu de CD Projekt Red.