Comprendre le cancer : l'objectif et le subjectif. Essai philosophique

Le cancer est certes, aujourd'hui, une question scientifique, mais aussi une question tout court. A la fois discipline scientifique et domaine médical, la cancérologie ne peut pas ne pas s'ouvrir à des approches anthropologiques. Cet ouvrage est le fruit de la rencontre entre deux auteurs confrontés à leurs carences spéculatives et mus par leur désir de comprendre. L'enquête ne se limite donc pas à la considération de critères cliniques et biologiques bien établis, mais a également pour dessein d'élargir la recherche aux logiques humaines sous-jacentes à l'apparition du phénomène appelé cancer. Nourrie au préalable de la tradition philosophique et épistémologique, elle cherche à saisir dans un même regard certaines dimensions psychiques et psychophysiologiques et leurs conséquences organiques, à l'aide de diverses médiations corporelles dont le système nerveux autonome. Nous nous proposons ainsi de contribuer au projet humaniste, toujours vivant, de la médecine.