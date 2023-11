Le problème de la signification dans les philosophies de Kant et Husserl

Le but de cet ouvrage est double : il s'agit, d'une part, de montrer qu'il y a au sein de la pensée kantienne critique une théorie de la signification originale. L'originalité de cette théorie réside dans la distinction explicite qu'elle établit entre deux types de significations radicalement différentes, à savoir une signification théorétique et une signification pratique. Il s'agit, d'autre part, de montrer, à travers une confrontation avec la phénoménologie husserlienne de la signification, que l'on peut comprendre la théorie kantienne de la signification, tout comme la théorie husserlienne, comme une théorie de la signification qui accorde un primat à la conscience. Plus précisément, ces deux pensées de la signification conçoivent la signification comme le rapport de la conscience à un objet. Toutefois, malgré ce point commun, on ne peut dire que la théorie kantienne de la signification soit une théorie intentionnelle au sens propre du terme, car il apparaît à travers cette confrontation avec la pensée husserlienne de la signification qu'il lui manque deux éléments essentiels, à savoir la conception de l'objet signifié comme une entité idéale, et celle de la conscience comme un lieu autonome au sein duquel la signification tire son origine.