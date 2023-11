Les secrets de l'histoire navale

La Seconde Guerre mondiale comme vous ne l'avez jamais vue, parcourue au gré des flots et d'aventures humaines hors du commun. Stalingrad, El Alamein... toutes ces batailles et opérations terrestres sont connues, ont été analysées et disséquées. La Seconde Guerre mondiale fit rage aussi sur les mers. Ce sont les combats et histoires navales les plus épiques, et les moins chroniqués, que l'auteur présente ici d'une plume affûtée. L'évasion du Jean Bart, l'évacuation de l'or de la Banque de France, la bataille de Koh Chang, le sabordage à Scapa Flow, etc.