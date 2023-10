Guerrières de lumière. Aux griffes d'un pervers narcissique

Deux femmes parmi tant d'autres. Deux victimes innocentes, deux histoires dans deux temporalités différentes. Leur point commun, un homme, Henri. Il est charismatique... Une belle histoire, un amour aussi mensonger que pervers, la noirceur se révèle et il se mue en violence jusqu'à une traque. Un témoignage moderne de violences psychologiques où deux femmes s'unissent dans une procédure judiciaire pour chacune se libérer. Un récit à la fois terrible, non dénué d'humour, provoquant un panel d'émotions et surtout plein d'espoir.