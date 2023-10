Je crois sincèrement aux mots de ma mère lorsque j'étais enfant : " Si tu y penses trop, ça va finir par t'arriver ! " Je vous invite donc à penser plus que jamais à toute la lumière que pourrait faire toutes les étincelles du monde et en voyant la vie sous un angle plus positif, réaliser que nous avons tous et toutes ce pouvoir de décision. Nous pouvons décider de ce qui nous affecte ou non. Nous pouvons décider de nos réactions. Les cartes de la transformation sont pensées en toute conscience afin que vous puissiez vous accrocher à tout ce qu'il y a de meilleur et de plus beau dans la vie. Leur cahier accompagnateur vous guidera aussi sur des pistes qui vous aideront aussi à voir la vie sous des angles nouveaux et... beaux. Je vous souhaite, en pigeant au hasard, une carte par jour, de trouver ainsi la carte qui vous conviendra mieux ce jourlà. Bien sûr, il y a 48 cartes. Vous en pigerez certaines plus souvent que d'autres... cela voudra certainement dire que vous aurez davantage à travailler cellesci.