Chatffirmations. Eveillez votre chat intérieur

Apprenez de la sagesse instinctive de nos amis félins ! Ils bondissent toujours au meilleur moment et connaissent la valeur d'une bonne sieste, à toute heure de la journée... Partez à la recherche de ces chats bien cachés dans des illustrations douces et poétiques, et laissez-vous chatrmez par leurs phrases inspirantes, qui vous reconnecteront à votre chat intérieur, votre côté le plus joueur et le plus épanoui. Nourrissez-vous de la puissance des Chatffirmations : vous aurez l'assurance de toujours retomber sur vos pattes !