Objectif : formation infirmier. Edition 2024

Outre une présentation détaillée des métiers et de la formation, cet ouvrage offre toutes les clés pour composer une candidature solide et convaincante sur Parcoursup. Celle-ci doit contenir un dossier ainsi qu'un projet professionnel, CV et lettre de motivation à l'appui. Il contient : ? Un mode d'emploi pour réussir votre inscription sur la plateforme Parcoursup ; ? des conseils pour constituer votre dossier et rédiger votre projet de formation motivé ; ? les outils et les méthodes pour bien rédiger ; ? l'essentiel à connaître sur la profession et les attendus du métier d'infirmier.?