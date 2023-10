Ce livre vous transportera dans l'univers du féminin sacré, de ses origines aux pratiques gagnantes pour l'intégrer dans votre vie. Le féminin sacré représente bien plus qu'une simple croyance ésotérique. Il s'agit d'une véritable direction de vie, un chemin à suivre pour accéder au vrai " soi ", et pour enfin s'épanouir pleinement, en harmonie avec la nature. A la lecture de ce guide d'initiation, découvrez : comment connecter avec votre déesse intérieure ; comment exploiter votre pouvoir féminin et votre sagesse ; comment mieux accueillir vos émotions et vos sentiments. Apprenez à vaincre vos complexes féminins grâce à des exercices concrets. Développez votre chakra sacré et votre pratique méditative, apprenez à vivre en harmonie avec les cycles de la nature. Familiarisezvous avec les différentes déesses qui vous aideront à cheminer dans votre quête du bonheur. Avec moi, éveillezvous au féminin sacré afin de ressentir toute la beauté, la puissance et l'immensité qui vous composent.