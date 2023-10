L’addiction, comment en sortir ?

Prises globalement, les addictions touchent en France plusieurs millions de personnes. Elles posent d'ailleurs en France et en Europe un problème de santé majeur dont les conséquences sanitaires, médicales et sociales sont nombreuses. Que vous vouliez arrêter de fumer, diminuer votre consommation d'alcool, sortir du cannabis, du jeu ou de la drogue, ce livre vous fournira tous les outils, informations et conseils nécessaires. Il vous permettra de cmprendre comment votre cerveau fonctionne et que la volonté ne suffit pas toujours. Si vous comprenez les mécanismes qui vous empêchent d'avancer, vous comprendrez comment les contourner et pourrez ainsi reprendre le contrôle de votre vie. Les auteures nous présentent en 3 parties les différents outils et informations nécessaires pour que tout un chacun, quel que soit le type d'addictions dont il souffre puisse voir le bout du tunnel : Comprendre : Agir Traiter et éviter la rechute Compléments numériques : cahier d'exercices, audios (pleine conscience, hypnose)...