Pourquoi il y a tant d'étoiles est un outil d'accompagnement évolutif, visant à faciliter l'expression du vécu et des émotions, dans la traversée de deuil d'un enfant. Le coffret permet de guider et de stimuler l'intelligence émotive, il crée ainsi, un pont de communication entre l'adulte et l'enfant. Outils pertinents pour divers défis de vie : décès, déménagement, transition scolaire, séparation ou tout changement entrainant une perte de repères. Le coffret contient : 44 cartes à piger dans 4 catégories (événements / sensations, émotions, besoins, clés) ; 4 contenus audio (2 méditations et 2 histoires) ; un livret d'accompagnement pour conscientiser l'adulte à différentes réalités de mort et de deuil, telles que l'annonce d'un décès, l'aide médicale à mourir, l'annonce d'un suicide, la visite d'un proche en fin de vie, etc. Ce matériel peut être utilisé par les parents, les enseignants, les intervenants ou toutes personnes oeuvrant auprès d'un enfant en deuil.