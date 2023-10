FBI, NASA, CIA : les rencontres inexpliquées avec des extraterrestres

Le 5 avril 2022, la DIA, principal gestionnaire et producteur du renseignement militaire au service de la défense nationale, a rendu public un document de 1574 pages concernant la réalité du phénomène ovni. Les experts du Renseignement avertissaient toutefois : " Concernant le sujet de cette étude, il existe des informations classifiées qui sont très pertinentes, et seule une petite partie de cette littérature classifiée a été publiée. " Ce document dresse l'inventaire d'événements étranges associés à l'apparition et la présence de mystérieux objets célestes. On y parle d'" enlèvements extraterrestres ", de " rencontres inexpliquées ", d'expériences de télépathie et d'apparition d'entités protéiformes. Fouillant les archives, Egon Kragel revisite avec un souci particulier du détail les cas emblématiques de rencontres du 3ème type et, en enquêtant, en découvre d'autres encore jamais présentés en France. Egon Kragel est un des grands spécialistes d'ufologie en France. Son travail est reconnu dans le monde entier. Il a coécrit avec Yves Couprie OVNIS, Enquête sur un secret d'Etat au Cherche-Midi puis a rédigé deux ouvrages parus chez Max Milo : OVNI, les 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas et OVNI, sommes-nous en danger ? Le livre noir de l'ufologie. Il participe à de nombreuses conférences, intervient régulièrement sur les chaînes C8 (" Enquêtes paranormales ") et RMC Story (" Enquêtes mystérieuses "). Il anime une émission mensuelle sur BTLV et participe à des émissions et à des podcasts sur la RTBF.