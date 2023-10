Le régime fodmaps en 50 clés

Ca vous gonfle d'être gonflé après chaque repas ? Marre de craindre les représailles après un restaurant ou un dîner chez des amis ? Frustré de devoir choisir des vêtements deux tailles au-dessus en raison de vos ballonnements alors que vous avez normalement un ventre plutôt plat ? ... Ce guide pratique propose 50 clés accessibles à tous pour se débarrasser des ventres pleins d'air, qui se tordent pour cause de trop-plein de fibres ou d'émotions. " Débutants, les généralités incontournables : faire un point en 12 secondes ; identifier la cause des ballonnements ; chasser les aliments " tout prêts " ; démarrer un journal diététique ; faire confiance aux aliments champions ; ne pas avaler d'additifs qui font ballonner... " Confirmés : apprendre à gérer les quantités et les combinaisons d'aliments ; se méfier du stacking ; manger Low Fodmaps anti-inflammatoire ; espacer les repas d'au moins 3 heures... " Experts : apprendre à reconnaître des fibres sans Fodmaps ; commander Low Fodmaps au restaurant ; apprendre à cuisiner Low Fodmaps ; végétarien et Low Fodmaps ; le régime Méditerranéen Low Fodmaps... 50 conseils essentiels d'un nutritionniste pour ne plus jamais avoir mal au ventre