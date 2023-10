Une femme voit sa vie s'effondrer quand, atteinte d'un cancer, son compagnon la quitte, sa famille se disperse. Le livre est rythmé par des paragraphes où l'auteure, sur un ton halluciné, crie sa révolte, exprime sa douleur, et des passages au ton plus neutre qui décrivent les étapes de ses épreuves, la découverte du mal et de l'abandon, la lutte pour survivre et enfin la renaissance. Texte très émouvant, très rythmé, qui se prêterait bien à une mise en scène pour une représentation théâtrale.