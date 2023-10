Exploitez les pouvoirs extraordinaires de votre cerveau. 6 exercices audio exclusifs !

Le cerveau, cette boîte noire aussi fascinante que mystérieuse, présente un potentiel gigantesque et des capacités multiples. Grâce à cet ouvrage qui mêle les découvertes en neurosciences et la physique quantique, découvrez comment dompter cet organe complexe. Au programme : Tout savoir sur le cerveau : son histoire, ses capacités, son rôle par rapport à vos sens, mais aussi à votre inconscient... Des exercices faciles et rapide pour booster vos compétences cérébrales : mémoire, concentration, gestion des émotions, motivation... Des transes hypnotiques : pour aller plus loin et augmenter les performances de votre cerveau au quotidien. Stimulez les fabuleuses capacités de votre cerveau !