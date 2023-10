Whodunnit ?. Question de flair !

"Mais qui l'a fait ? ! " est la traduction de l'idiome anglais qui a su s'imposer comme un style du genre policier dont les plus illustres représentants sont Agatha Christie et Conan Doyle. Dorry Quirrel aime l'aventure, mais a promis à sa tante d'être plus raisonnable. Un jour, elle est engagée comme domestique par la maison Strutter, l'une des familles les plus riches du pays. Mais dès son arrivée, un meurtre se produit et la victime n'est autre que Lord Strutter lui-même. L'inspecteur en chef de Scotland Yard, Forrester, flanqué de l'inspecteur Wallcroft sont chargés de l'enquête. Mais qui a bien pu occire le maître des lieux ? Et quel sombre secret cache la maison Strutter ? Passages secrets, rencontres glaçantes, jeux d'ombre et ambiance fantastique... une mystérieuse intrigue dans laquelle on ne s'ennuie jamais ! Sur le scénario au rythme passionnant d'El Torres et le dessin anthropomorphique de Vicente Cifuentes digne de Blacksad, cet album nous entraîne dans une fiction policière ? Mais qui l ? a fait ? ! ? est la traduction de l ? idiome anglais qui a su s ? imposer comme un style du genre policier dont les plus illustres représentants sont Agatha Christie et Conan Doyle. Dorry Quirrel aime l'aventure, mais a promis à sa tante d ? être plus raisonnable. Un jour, elle est engagée comme domestique par la maison Strutter, l'une des familles les plus riches du pays. Mais dès son arrivée, un meurtre se produit et la victime n ? est autre que Lord Strutter lui-même. L'inspecteur en chef de Scotland Yard, Forrester, flanqué de l'inspecteur Wallcroft sont chargés de l ? enquête. Mais qui a bien pu occire le maître des lieux ? Et quel sombre secret cache la maison Strutter ? Passages secrets, rencontres glaçantes, jeux d'ombre et ambiance fantastique ? une mystérieuse intrigue dans laquelle on ne s'ennuie jamais ! Sur le scénario au rythme passionnant d ? El Torres et le dessin anthropomorphique de Vicente Cifuentes digne de Blacksad, cet album nous entraîne dans une fiction policière dans le pur style des romans d'énigmes classiques du début du XXe siècle.