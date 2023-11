En rêvant, en écrivant. Le récit de rêve des surréalistes à nos jours

Héritier d'une tradition savante, le récit de rêve littéraire observe, au tout début du XXe siècle, une mutation profonde qui lui permet de s'affranchir d'un cadre fictionnel plus large et de gagner son autonomie. Pendants nocturne du journal intime, ces écrits, explicitement présentés comme issus de rêves authentiques, se distinguent par leur position volontairement ambiguë, à la frontière de catégories formelles poreuses, entre écriture intime et fantaisie débridée. De Paulhan et les surréalistes (Breton, Desnos, Leiris) à Frédérick Tristan en passant par Yourcenar, Michaux ou encore Perec, se dessine ainsi l'histoire d'un genre, celui du récit de rêve.