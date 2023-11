Etienne Darc est un ghostwriter germanopratin et deux fois divorcé. Obligé par son éditeur à passer une semaine à la montagne en plein hiver pour écrire la biographie de Viviane Beaufort, une ex-star tombée dans l'oubli, rien ne se passe comme prévu. Point de départ d'une comédie loufoque où le chantage, les quiproquos, et les situations burlesques vont se succéder à un rythme effréné. Pourquoi l'éditeur d'Etienne insiste-t-il sur le bon déroulement de ce projet ? Qui est vraiment Viviane, cette artiste vieillissante et farfelue qui tyrannise tout un village ? Blackbook est un roman comique qui pose un regard drôle sur la condition de l'écrivain, sur les échecs littéraires d'un auteur dont la vie et les certitudes volent en éclat et dont il doit recoller les morceaux. C'est aussi une épopée ubuesque, une raillerie de la condition d'écrivain et une déclaration d'amour aux femmes et à la littérature. "Une plume trempée dans l'encre de la dérision". - Des livres pour vous Après avoir été cadre supérieur pour un groupe de presse High-tech, diplômé en littérature, Stéphane Nolhart est devenu écrivain et directeur d'ouvrage. Il est l'auteur des romans Les ailes de Giacomo (2007), Blackbook (Prix Fnac, 2011), Vinc, le fils de Warhol (2013), Les années cristal (2018), In Fine (2021), Le projet Mpumalanga (2022), et 2050, L'odyssée de l'IA (2023).