Après l'orage

Je n'avais pas prévu de vous écrire, mais je n'avais pas non plus prévu les choses qui sont en train de m'arriver. Depuis un certain temps et pour une raison que j'ignore, j'ai l'impression de perdre le contrôle de ma vie, j'ai l'impression que le sol se dérobe sous mes pieds, et j'ai peur de tomber sans jamais pouvoir me relever. Je suis malmené par une force insidieuse qui tourne autour de moi et tente de m'envelopper, de me happer, qui s'amuse à distordre ma réalité et à tirer de l'ombre des terreurs inexprimables. Ce sont ces raisons qui me poussent à me tourner vers vous. Ce sont ces raisons qui m'obligent à vous partager mon récit. Il me semble que nous devrions attacher nos ceintures car je sens au fond de moi que cette danse macabre ne fait que commencer. La suite des événements risque d'être mouvementée...