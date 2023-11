Bonbon noir est un récit initiatique, un conte de fées funeste qui suit le destin tragique d'Anita Black au siècle dernier. Une odyssée fantastique entre Paris et New York au cours de laquelle l'héroïne, malmenée par la vie mais bien décidée à prendre son destin en main, va croiser toute une galerie de freaks sur sa route. "J'ai commencé par me battre pour survivre. je continue pour rester libre" - Anita Black