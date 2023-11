Mon amie la chose

"Il y a une Chose dans ma rue. Elle habite au 52. Je la vois assise dans son jardin quand je vais à l'école". La Chose était douce et gentille et il ne fallut pas longtemps pour que la petite fifille se lie d'amitié avec elle. Les aventures qu'elles vivaient étaient les meilleures qu'on puisse imaginer. Mais un jour, la Chose dut disparaître et leurs aventures prirent fin. Une histoire touchante sur la solitude, l'amitié et l'importance de savoir se dire au revoir".