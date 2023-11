Simplement immortels

C'est l'histoire d'un jeune couple brillant, né dans une société militariste et technologiquement avancée. Elle, ambitieuse, réussit un concours très sélectif et rejoint une base d'entraînement dans l'espace. Lui, altruiste, se met volontiers en retrait et reste sur Terre. Le conditionnement éprouvant que subit la jeune femme lui donne des pouvoirs extraordinaires. Si cette transformation fait d'elle un soldat invincible, elle érode son humanité. Leur union survivra-t-elle ?