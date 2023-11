Le Maraîchage en hiver

Grâce à la méthode Fortier, produisez et récoltez vos légumes toute l'année ! Manger bio et local toute l'année peut sembler être un défi impossible à relever, surtout dans les régions où les hivers sont rigoureux. Mais au sein de la ferme expérimentale des Quatre-Temps, au Québec, Jean-Martin Fortier et Catherine Sylvestre ont développé des solutions pour continuer à cultiver et récolter des légumes en hiver. En sélectionnant les variétés les plus résistantes, en protégeant les cultures avec des abris simples et en planifiant des successions de cultures, ils offrent une alternative résiliente à la dépendance aux importations. Leur objectif : soutenir les agriculteurs locaux mais aussi manger bio, local et varié, toute l'année ! Un guide essentiel pour tous les maraîchers et pour les amateurs qui souhaitent étendre la vie du potager.