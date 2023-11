La Traqueuse

Dans le Monde des Vivants, Alètheia, brillante quarantenaire métisse, ex-ingénieure en nouvelles technologies et cheffe d'entreprise, se trouve en état de mort cérébrale à l'hôpital. Sur fond d'ambition, de cupidité, de trahison et d'intrigue amoureuse, l'entourage d'Alètheia se déchire pour son héritage. Dans le même temps, dans le Monde de la Cité, bien que "non-morte", Alètheia est l'une des meilleures Traqueuses : une combattante chargée de secourir les morts qui errent dans l'Intermonde, en proie aux turpitudes de créatures telles que Tourmenteurs et Pénitents. Chacun créant sa propre réalité dans l'Intermonde, c'est donc un univers aussi vaste et complexe que l'esprit humain. Un jour, à la demande d'une de ses plus éminentes représentantes, Hannah Arendt, la Cité confie à Alètheia la mission de traquer Martin Heidegger dans l'Intermonde, où il se réfugie, depuis sa mort survenue il y a 47 ans, en un lieu imaginaire à la topographie secrète et codée, pour le ramener auprès de ses pairs dans la Cité. Pour y parvenir, Alètheia devra décrypter la carte mystérieuse de Heidegger en se plongeant dans les arcanes de sa philosophie, et affronter les Ombres qui le traquent elles aussi pour l'attirer dans le Monde du Tréfonds. Dans ses combats, Alètheia pourra compter sur un être d'une loyauté absolue, capable de passer d'un Monde à l'autre : son chat et "symbiote", Sophos. Dans ce présent fantasmagorique qui se déploie simultanément dans quatre Mondes, Sandrine-Malika Charlemagne tisse avec virtuosité de nombreux fils narratifs (sournoiseries capitalistes, philosophie et religion, addiction, identité, féminisme, amours hétéros et lesbiens...) et réussit à partager sa vision d'un altermonde. Elle signe une oeuvre fantasy originale et prenante, évocatrice et engagée, qui fait écho aux luttes sociales de notre temps.