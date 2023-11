Ms. Marvel : Justice au poing

Kamala Khan se lance dans une nouvelle mission qui va la conduire à faire équipe avec un genre de héros auquel elle n'est pas habituée ! Wolverine, Moon Knight et Venom sont de la partie... et ils ne sont pas vraiment dans le même "mood" que la jeune héroïne. Miss Marvel saura-t-elle se faire une place au milieu des anti-héros ? Voici un récit complet centré sur Miss Marvel, au moment où The Marvels, le film qui l'associe à Captain Marvel et à Monica Rambeau, sort au cinéma. Cet album réunit trois épisodes très spéciaux qui forment un tout, une aventure à déguster d'un trait !