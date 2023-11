Pour ne plus porter au pinacle des figures idéales et idéalisées, il y a urgence à consentir à ce que nous sommes : des glaiseux et non pas des anges. Nul ne peut s'extraire du monde et de l'humaine condition avec son inévitable cortège de contrariétés, de pauvretés, d'ombres et de noirceurs... Comment assumer nos limites au lieu de les masquer ? Comment s'aimer de façon juste sans se déprécier ou s'illusionner ? L'éloge spirituel de l'imperfection ne peut être que celui d'une perfection bien comprise, c'est-à-dire celui de la sainteté, la vraie. Avec saint Paul, Bernanos, Marie Noël et tant d'autres voix inspirées, Alexia Vidot sonde notre coeur et dessille notre regard pour nous rappeler comment Dieu transforme notre boue en or. Alexia Vidot est journaliste pour l'hebdomadaire La Vie. Elle est également l'auteur d'une Petite vie de Maximilien Kolbe et de Comme des coeurs brûlants chez Artège, ainsi que de Cher Benoît XVI, aux éditions de l'Emmanuel.