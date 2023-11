PowerShell. Fonctionnalités avancées, 2e édition

Ce livre sur les fonctionnalités avancées de PowerShell s'adresse aux administrateurs et ingénieurs système désireux d'approfondir leurs connaissances et d'aller plus loin avec ce langage de programmation. Dans un premier temps, vous découvrez les différences entre Windows PowerShell (version 5. 1) et PowerShell Core (version 7. 3 au moment de l'écriture). Vous procédez ensuite à l'installation sur un système Linux et sur un système Windows avant de découvrir un nouvel environnement de développement pour vos scripts et module : Visual Studio Code. Après un second chapitre sur les fonctions avancées et de leur utilisation, vous découvrez comment donner un caractère collaboratif à votre travail avec la création de modules et leur partage à travers la solution de package NuGet. Vous mettez ensuite un pied dans le monde du développement avec la manipulation d'objets personnalisés et l'élaboration de classes d'objets, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'écriture pour enrichir votre code. Vous étudiez également les notions de jobs, qui permettent une gestion asynchrone des tâches, et de workflows. Ensuite, vous étudiez l'énorme potentiel de la fonctionnalité PowerShell DSC pour la gestion d'une infrastructure. Cette fonctionnalité permet de simplifier la configuration d'un nombre important de systèmes en un temps record, ainsi qu'une détection de toute dérive de cette configuration. Vous pourrez ainsi procéder de manière proactive à sa correction avant l'apparition d'incidents. Vous verrez les fonctionnalités de la version 5. 1 de Windows PowerShell en termes de gestion avancée des fichiers (gestion de l'archivage, lien symbolique, fichiers temporaires...) ainsi que les atouts des technologies COM pour la communication avec d'autres applications. Vous explorez une façon d'améliorer la sécurité des systèmes administrés à distance grâce à Just Enough Administration (JEA) et découvrirez comment mettre en place PowerShell Web Access pour rendre accessible une console PowerShell depuis un navigateur web. Pour finir, vous étudierez la création d'interfaces graphiques, la collecte des données de performances ainsi que la manipulation d'annuaires Active Directory. Vous prendrez ensuite connaissance de l'ouverture de PowerShell à un monde plus open source avec PowerShell Core, qui propose un outil d'administration multiplateforme, et l'environnement de développement Visual Studio Code.