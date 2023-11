Un jardin sur l'Oronte

Un simple conte que j'ai trouvé sur les chemins de l'Orient et de la vie. Je voudrais qu'il fût tout de musique, d'or et d'azur. Sire Guillaume, chevalier chrétien de Tripoli, est désigné en dépit de sa jeunesse pour négocier un accord de paix avec l'Emir de Qalaat. Ce dernier accepte de bon coeur, tout occupé qu'il est à jouir de ses richesses et de ses jardins sur l'Oronte, les plus beaux de Syrie. Sire Guillaume est charmé par ce cadre enchanteur mais surtout par la splendeur des splendeurs, la princesse Oriante... Maurice Barrès (1862-1923) est un écrivain symboliste. Il a été élu à l'Académie française en 1906.