Prier 15 jours avec Michael Lonsdale

Michael Lonsdale était un être unifié. Comédien de la grâce, rayonnant dans ce monde enténébré, il partageait son art et sa foi comme un pain rare. La prière était le terreau de tout son être. Le secret de son jeu, son don pour la peinture puisaient dans l'esprit d'enfance. L'esprit de pauvreté inspiré par François d'Assise l'habitait également. Au théâtre comme au cinéma, Michael interpréta tous les sentiments humains. Il le fit avec délicatesse. Le dépouillement était toujours sous-entendu dans ses mises en scène, dans sa façon de dire un texte ou de créer un personnage. Le comédien, dont le nom restera à jamais attaché à celui de frère Luc (Des hommes et des dieux), créa de nombreux spectacles destinés à l'évangélisation. "Les artistes sont les témoins de l'invisible, disait-il. Associer la beauté et la foi, c'est l'élément moteur de mon métier de comédien". Pierre Fesquet est comédien, dramaturge, metteur en scène et essayiste. Il a travaillé avec Roland Giraud, Marie-Christine Barrault et Brigitte Fossey. Son spectacle Péguy/Lonsdale : Entre ciel et terre a connu un grand succès.