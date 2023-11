Soyez courageux. Luc 14 à 24

Le Fils de l'homme est venu pour chercher et amener au salut ce qui était perdu (Apocalypse 1 : 3 , Parole Vivante) Nous avons besoin de témoins de Christ qui défendent leur foi en paroles et en caractère, fidèles à la vérité et à contre-courant des tendances. Dans ce commentaire, nous voyons notre Sauveur choisir courageusement de suivre le chemin du Calvaire, avant de ressusciter et d'envoyer ses disciples. C'est le chemin étroit qu'il ouvre encore devant notre génération de disciples. Le chemin est douloureux, mais c'est le chemin vers la joie et la gloire de Dieu. W. Wiersbe Que votre union à Christ vous donne le courage de suivre ses traces et d'incarner sa vie avec plus d'assurance.