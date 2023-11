Mofusand - Le Petit Guide des Chats Baroudeurs 

Ces petits chats libres et baroudeurs ne manqueront pas de vous émouvoir et de vous amuser ! Admirez-les en voyage dans l'avion, à l'aquarium, au camping ou bien encore dans les bains thermaux japonais. Et pour accompagner au mieux ces délicates illustrations, l'auteur vous propose de petits commentaires poétiques, comme des haiku, tout en émotion !