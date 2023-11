Chine du Sud, 1770. Shi Yu n'a jamais connu ses parents. A six ans, elle est exploitée dans une auberge, sur le port de Canton. C'est là qu'elle rencontre Li Wei et son grand-père, un ancien maître d'arts martiaux. Avec eux, elle va apprendre le wushu de l'Air et de l'Eau, une fantastique technique de combat qui l'accompagnera tout au long de son incroyable parcours. Enrôlée à douze ans par le redouté Dragon d'Or, elle va bientôt gravir les échelons du monde des pirates, diriger son propre bateau, L'Etoile Filante, avant de régner sur une flotte entière qui imposera sa loi de Canton à Hong Kong. Dans cet univers d'hommes, marqué par les luttes de pouvoir et les trahisons, Shi Yu va déjouer tous les pièges et surmonter les épreuves les plus terribles jusqu'à devenir la plus grande de toutes les pirates, celle qui défie les ennemis les plus inattendus, et les plus puissants. Un roman de formation haletant, inspiré de l'histoire vraie de Ching Shih.