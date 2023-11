L'Hôtel des Postes de Strasbourg. Chronique d'une nouvelle jeunesse

Inauguré en 1899, l'Hôtel des Postes de Strasbourg se distingue par son style résolument néogothique, avec ses hautes tours d'angles et ses grandes fenêtres en ogives. Bâtiment emblématique de la Neustadt, le quartier impérial désormais classé à l'Unesco, il a été le témoin des grands bouleversements qu'a pu connaître la capitale alsacienne depuis 120 ans. Aujourd'hui, après une rénovation d'une exigence et d'une ampleur inédites, il renaît pour de nouveaux usages, accueillant des logements, une résidence seniors, des bureaux et un restaurant. Illustré de nombreux documents d'archives et photographies contemporaines, ce livre nous dévoile l'histoire d'un monument au destin singulier.