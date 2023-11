L'esthétique du vin. Une autre approche oenologique pour mieux comprendre la dynamique du vin

L'objectif de ce livre est de transmettre une part importante de l'oenologie peu enseigné auprès des acteurs du secteur viti-vinicole dont la formation technique et scientifique solide permet de comprendre la mécanique et les rouages de l'élaboration des vins. Sans forcément apporter cette approche plus subjective, prolongement d'ailleurs de la dégustation, qui correspond aux notions d'équilibre, de respect d'un lieu, d'une histoire, d'une recherche d'esthétiques dans la présentation des vins. Ce livre sera un support précieux pour identifier les paramètres importants à considérer lorsque l'on évalue le niveau de qualité d'un vin (loin des notions de composition analytique ou de niveau dans un quelconque classement). Ce livre sera, pour l'amateur averti ou le simple curieux, l'occasion de saisir la complexité de la culture du vin et en particulier les ressorts qui prévalent dans l'appréciation des grands vins. Facile à lire et à saisir, il offre plusieurs niveaux de compréhension, en fonction de sa propre expérience et de son niveau de connaissances. Il est donc accessible à la fois à des amateurs avertis passionnés des vins et des grandes régions viticoles, qui y découvriront des anecdotes sur le passé, les ressorts de l'histoire et leurs conséquences sur les vins actuels. Enfin les professionnels (sommelier, journaliste, technicien, ingénieur et oenologue) y puiseront une source d'idées et des arguments pour des sujets de réflexions dans le cadre de la description des vins comme dans l'inspiration pour la création de nouveaux vin.