Place de l'indépendance

Une enquête à haut risque à la veille de la guerre en Ukraine Les temps sont durs pour Arkady Renko, cantonné à du travail administratif et abandonné par la femme qu'il aime, la journaliste indépendante Tatiana Petrovna. Il est donc ravi de voir débarquer dans son bureau moscovite Fyodor Abakov, un petit gangster notoire. Sa fille, Karina, membre d'un groupe d'opposition à Poutine, a disparu, et l'inspecteur se lance dans une affaire qui va l'entraîner en Ukraine, peu de temps avant le début de l'invasion russe. Dans un climat de meurtres politiques et de corruption généralisée, Renko mène son enquête sans fléchir, tombe amoureux d'Elena, la colocataire de Karina, et retrouve la trace de cette dernière. Mais il découvre également que cette affaire, en plus de menacer Karina, Elena et même Tatiana, va le mettre, lui, en danger de mort. Un véritable tour de force, qui nous raconte l'histoire passionnante et révélatrice de ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine et en Crimée. "Une enquête extraordinaire d'Arkady Renko" Publishers Weekly